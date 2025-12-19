Fiscalité
Fiscalité
Alerte : CMP non conclusive sur le projet de loi de finances pour 2026
Les sept députés et sept sénateurs réunis dès 9 heures 30 ce vendredi matin pour tenter de trouver une version de compromis sur le projet de loi de finances pour 2026 ont finalement rapidement constaté l’impossibilité de trouver un accord.
En conséquence, une loi spéciale devrait être présentée, permettant d’assurer la continuité, à condition de la tenue prochaine d’un Conseil des ministres. "Je réunirai, à partir de lundi, les principaux responsables politiques pour les consulter sur la marche à suivre pour protéger les Français et trouver les conditions d'une solution", a réagi le Premier ministre, Sébastien Lecornu.
19/12/2025 - 10:18
