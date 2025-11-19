WAN
Le Sommet sur la souveraineté numérique européenne s’accompagne d’annonces d’entreprises françaises / Tandis que les gouvernements français et allemand s’engagent auprès de Mistral AI et de SAP

Plusieurs entreprises françaises se sont saisies du sommet organisé à Berlin ce mardi pour révéler des annonces business ou partenariales. Intelligence artificielle, cloud… Les start-ups comme les grandes entreprises auront été au rendez-vous.

19/11/2025 - 10:00
PAR Noémie Helvig
Emmanuel Macron et Friedrich Merz - Photo by John MACDOUGALL / AFP
Emmanuel Macron et Friedrich Merz - Photo by John MACDOUGALL / AFP

Comme cela avait été promis, le Sommet sur la souveraineté économique européenne, qui s’est tenu mardi à Berlin à l’initiative de la France et de l’Allemagne, aura permis à plusieurs entreprises françaises, start-ups comme grands groupes, de dévoiler des accords transnationaux, de nouveaux déploiements ...

