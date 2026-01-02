Macro-économie / Taux / Epargne / France / ménages
Macro-économie / Taux
Epargne / France / ménages
Les jeunes français font de l’épargne une de leurs résolutions pour 2026 / Ils ont pourtant bien du mal à y consacrer des sommes conséquentes
L’année 2026 vient à peine de commencer et le retour à la réalité pourrait déjà être rude pour les Français âgés de 18 à 34 ans. Ces derniers, selon une enquête réalisée par Selvitys pour Plum, sont certes la moitié à vouloir épargner davantage chaque mois, ce qui est la deuxième résolution la plus plébiscitée pour 2026 ; cependant ils sont 77 % à considérer qu’ils rencontreront des freins à la réalisation de cet objectif.
02/01/2026 - 11:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La consommation des ménages attendue au tournant en 2026 / Un regain de forme serait salutaire pour la croissance
31/12/2025 - 11:00
L’Agence France Trésor ne chômera pas en 2026 / La France va emprunter un montant record de 310 milliards d’euros
30/12/2025 - 16:30
Les Français ne regretteront pas 2025 / Plus de la moitié d’entre eux table sur une récession l’année prochaine
29/12/2025 - 17:00
JCDecaux remanie l’organisation de ses activités commerciales, marketing et développement en France / Et débauche chez CMA Média pour piloter une nouvelle direction
18/12/2025 - 16:00
France : de l'essoufflement à la reprise / Les ménages attendus au tournant au premier semestre 2026
17/12/2025 - 17:00
L’Europe compte mettre fin à la fuite de son épargne / Plusieurs pays européens allient leurs forces
05/06/2025 - 10:09
Une réalité de l’inflation perçue à retardement par les ménages / Les Français s’inquiètent pour leur pouvoir d’achat
24/04/2025 - 16:00
Malakoff Humanis et La France Mutualiste entrent dans le vif du sujet / L’alliance passe à l’action pour conquérir le marché de l’épargne
01/10/2024 - 18:10