Macro-économie / Taux / 2026 / 2025 / France / Prévisions
Macro-économie / Taux
2026 / 2025 / France / Prévisions
Les Français ne regretteront pas 2025 / Plus de la moitié d’entre eux table sur une récession l’année prochaine
L’enquête « Predictions 2026 » que vient de dévoiler Ipsos montre que les Français portent un regard sans concession sur l’année qui s’achève ce jeudi. Ils ne sont pas moins de 85 % à considérer qu’elle a été mauvaise pour la France, néanmoins ils sont une proportion bien plus réduite à considérer qu’elle a été du même acabit pour eux. Pour les douze mois à venir, ils se montrent nettement plus pessimistes que la moyenne mondiale en étant près de 56 % à anticiper une récession.
29/12/2025 - 17:00
