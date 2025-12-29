WAN
pessimisme; optimisme; Hexagone

Macro-économie / Taux / 2026 / 2025 / France / Prévisions

Macro-économie / Taux
2026 / 2025 / France / Prévisions

Les Français ne regretteront pas 2025 / Plus de la moitié d’entre eux table sur une récession l’année prochaine

L’enquête « Predictions 2026 » que vient de dévoiler Ipsos montre que les Français portent un regard sans concession sur l’année qui s’achève ce jeudi. Ils ne sont pas moins de 85 % à considérer qu’elle a été mauvaise pour la France, néanmoins ils sont une proportion bien plus réduite à considérer qu’elle a été du même acabit pour eux. Pour les douze mois à venir, ils se montrent nettement plus pessimistes que la moyenne mondiale en étant près de 56 % à anticiper une récession.

29/12/2025 - 17:00
PAR Henri Bomont
Tour Eiffel. Photo by Carine Schmitt / Hans Lucas via AFP
Tour Eiffel. Photo by Carine Schmitt / Hans Lucas via AFP
