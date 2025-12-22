Macro-économie / Taux / or / Saxo Banque / Ole Hansen
Le rôle d’actif refuge de l’or est plus que jamais conforté / L’Asie et les Banques centrales n’y sont pas étrangères
Les turbulences géopolitiques ont pu largement ébranler certains paradigmes tels que la prédominance du dollar. Un environnement qui a logiquement profité à l’or qui a battu un nouveau record aujourd'hui à 4383,76 dollars l'once. Ole Hansen, Head of Commodity Strategy chez Saxo Banque, analyse la séquence comme ayant conforté le rôle de la relique barbare en tant que couverture vis-à-vis de l’instabilité financière et de la dévaluation monétaire.
22/12/2025 - 16:00
