Dirigeants, gouvernance / JCDecaux / France / direction

Dirigeants, gouvernance
JCDecaux / France / direction

JCDecaux remanie l’organisation de ses activités commerciales, marketing et développement en France / Et débauche chez CMA Média pour piloter une nouvelle direction

Le champion de la communication extérieure a des ambitions claires pour son développement en France sur les prochaines années. Et compte s’appuyer sur trois grands moteurs pour ce faire. Dans cet esprit, JCDecaux va instaurer une nouvelle organisation commerciale, marketing et de développement à compter de janvier prochain et a procédé à plusieurs nominations en ce sens. Une direction visant à soutenir l'attractivité de son média et à accélérer sa transformation digitale a aussi été créée.

18/12/2025 - 16:00
PAR Noémie HElvig
JCDecaux à VivaTech. (Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)
JCDecaux à VivaTech. (Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
