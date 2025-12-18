Entreprises / Actions / Nicolas Dufourcq / industrie / Bpifrance / audition / Assemblée Nationale / Commission des affaires économiques
Nicolas Dufourcq détaille les trois chapitres du plan industriel de Bpifrance pour les prochaines années / Adapter sa stratégie à un corps d'entreprises mouvant
Start-ups, PME innovantes, grands groupes : la banque publique d’investissement a prévu de consacrer 35 milliards d’euros, entre 2026 et 2030, à ces trois catégories d’entreprises industrielles dans le cadre de son dernier plan stratégique. Des priorités et un champ d’action pensés pour s’articuler aux évolutions d’une industrie en mouvement, a expliqué le directeur général de Bpifrance, entendu par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale. Ce qui inclut aussi de savoir faire face aux échecs de certaines de ses composantes et d’adapter son intervention au cas par cas.
18/12/2025 - 15:00
