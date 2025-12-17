Politique européenne / MACF / commission européenne
MACF : Bruxelles face au double défi de compétitivité et d’écologie / Un fonds temporaire de décarbonation pour les bons élèves
Face aux risques de contournement et à la pression sur la compétitivité de ses industries, la Commission européenne vient d’annoncer un renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Dès janvier 2026, le dispositif sera étendu à 180 produits à forte intensité d’acier et d’aluminium, allant des machines industrielles aux appareils électroménagers, et inclura désormais des règles strictes de traçabilité et de déclaration des émissions. Objectif : garantir une tarification équitable du carbone, encourager la décarbonation des chaînes de production européennes, et protéger les producteurs locaux contre la concurrence de biens importés moins respectueux de l’environnement, tout en ménageant la flexibilité pour les partenaires internationaux fiables.