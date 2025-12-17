WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Politique européenne / MACF / commission européenne

Politique européenne
MACF / commission européenne

MACF : Bruxelles face au double défi de compétitivité et d’écologie / Un fonds temporaire de décarbonation pour les bons élèves

Face aux risques de contournement et à la pression sur la compétitivité de ses industries, la Commission européenne vient d’annoncer un renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Dès janvier 2026, le dispositif sera étendu à 180 produits à forte intensité d’acier et d’aluminium, allant des machines industrielles aux appareils électroménagers, et inclura désormais des règles strictes de traçabilité et de déclaration des émissions. Objectif : garantir une tarification équitable du carbone, encourager la décarbonation des chaînes de production européennes, et protéger les producteurs locaux contre la concurrence de biens importés moins respectueux de l’environnement, tout en ménageant la flexibilité pour les partenaires internationaux fiables.

17/12/2025 - 15:00
PAR Alexandra Milleret
Ursula von der Leyen (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
France : la Commission européenne prévoit un déficit public inférieur à 5 % du PIB en 2026 / Il serait toutefois supérieur à l’objectif du gouvernement
17/11/2025 - 14:00
Régulation / Concurrence
DSA : Bruxelles estime que TikTok et Meta ont manqué à leurs obligations / Deux sujets parallèles en cause
24/10/2025 - 17:00
Régulation / Concurrence
Emmanuel Macron ne veut pas que l’Europe se détourne de l’interdiction des moteurs thermiques en 2035 / La France plaide pour des flexibilités, mais surtout pour de la préférence européenne
24/10/2025 - 15:00
Macro-économie / Taux
France : cette autre retombée potentielle de la suspension de la réforme des retraites / La Commission européenne pourrait prendre une décision (très) fâcheuse
20/10/2025 - 14:00
Start-up
Le Conseil de l’UE tire plusieurs conclusions de la stratégie pour les start-ups de Bruxelles / Du soutien à la recherche et l'innovation, en passant par la nécessité de bien cartographier les mécanismes de financement
03/10/2025 - 11:00
Politique européenne
Le Conseil de l’Union européenne entérine la simplification du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières / Le règlement amendé publié au Journal officiel dans les prochains jours
29/09/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Réindustrialisation : les recommandations de Patrick Pouyanné aux députés / Ce que ferait le patron de TotalEnergies s’il était nommé ministre de l’Industrie
28/05/2025 - 09:15
Politique européenne
Le Parlement européen adopte la simplification du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières / Bientôt un fardeau administratif de moins pour les PME
23/05/2025 - 10:00
 