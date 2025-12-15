WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Fiscalité / PLF 2026 / Sénat

Fiscalité
PLF 2026 / Sénat

Alerte : le Sénat adopte le projet de loi de finances pour 2026

Les sénateurs viennent d’adopter le projet de loi de finances pour 2026 (PLF) en séance publique (187 voix contre 109).

Les sénateurs et députés se réuniront vendredi en commission mixte paritaire afin de trouver un compromis sur le texte.

Pour mémoire, dans le cadre de la partie recettes du PLF 2026, les sénateurs ont apporté les modifications suivantes :

Pour les entreprises :

> Suppression de la prorogation de la surtaxe sur l’impôt des sociétés (contribution exceptionnelle sur les bénéfices, CEBGE)
> Recentrage de la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales sur les biens somptuaires (biens de luxe),
> Suppression de la nouvelle révision des seuils de chiffres d’affaires relatifs à l’application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Sur la fiscalité du patrimoine :


> Transformation de l’impôt sur la fortune immobilière en contribution des hauts patrimoines

15/12/2025 - 16:27
PAR Alexandra Milleret
Sénat (Photo : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
Sénat (Photo : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Droit de la concurrence
Benoît Cœuré plaide pour un changement d’approche des concentrations / Il ne tient qu’au ministre de l'Economie et des Finances de faire valoir son pouvoir d’évocation
11/12/2025 - 12:00
Evenements
Le Sénat reconstitue (enfin) son groupe d’études Industrie / La réindustrialisation de la France ne peut pourtant plus attendre
25/11/2025 - 09:00
Fiscalité
PLF 2026 : les amendements des sénateurs à surveiller sur la partie recettes / Les Républicains veulent réintégrer (entre autres) l'impôt sur la fortune improductive
24/11/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
PLFSS : l’opération détricotage se déroule jusqu’ici sans accroc / Il reste des votes cruciaux d’ici mercredi
24/11/2025 - 11:00
Fiscalité
La leçon de droit fiscal de Bercy au président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale / Ces amendements qui pourraient coûter cher à la France
17/11/2025 - 15:00
Fiscalité
Alerte : les députés ajoutent une nouvelle condition au CIR
14/11/2025 - 12:53
Fiscalité
Exit tax : le retour d’une version qu’on dit de Nicolas Sarkozy mais qui est bien celle de François Hollande / Le délai de dégrèvement repasse à 15 ans
04/11/2025 - 09:00
Fiscalité
Alerte : les députés augmentent la durée de détention minimale des actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil
03/11/2025 - 17:50
 