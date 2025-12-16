S’il faut patienter encore un peu pour connaître les résultats financiers de Société Générale pour 2025, l’année qui s’achève restera dans les annales de la banque. Le groupe a en effet d’ores et déjà prouvé que son plan stratégique présenté en septembre 2023 est sur de très bons rails pour clôturer l’année en beauté. Et cela s’est ressenti en Bourse, le titre progressant de plus de 136 % depuis le 1er janvier, loin devant ArcelorMittal qui ne gagne « que » 75 %.