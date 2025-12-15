Alors que près de la moitié des grands groupes français ont changé de dirigeant en un an, l’AMF dévoile des plans de succession encore trop opaques et des pratiques de gouvernance très inégales. Entre manquements au code AFEP-MEDEF, manque de transparence et dérives sur les indemnités de départ, le régulateur appelle les entreprises à clarifier enfin leurs processus pour assurer la confiance des marchés et des actionnaires.