Succession / CAC 40 / indemnité de départ / Gouvernance

Dirigeants, gouvernance
Succession / CAC 40 / indemnité de départ / Gouvernance

Succession des dirigeants : l’AMF épingle l’opacité persistante dans certains grands groupes / Près d’un tiers des entreprises cotées restent silencieuses sur leurs pratiques

Alors que près de la moitié des grands groupes français ont changé de dirigeant en un an, l’AMF dévoile des plans de succession encore trop opaques et des pratiques de gouvernance très inégales. Entre manquements au code AFEP-MEDEF, manque de transparence et dérives sur les indemnités de départ, le régulateur appelle les entreprises à clarifier enfin leurs processus pour assurer la confiance des marchés et des actionnaires.

15/12/2025 - 10:00
PAR Alexandra Milleret
Autorité des marchés financiers (Photo by Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
Autorité des marchés financiers (Photo by Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
