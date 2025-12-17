WAN
Macro-économie / Taux
TVA / wansquare / Mengus

Quand la TVA déchaîne les passions / Les propositions se succèdent et ne se ressemblent pas

Du choc transitoire à la hausse pérenne, l’augmentation de la TVA n’est plus un tabou de la sphère économique. Eric Mengus, professeur associé à HEC Paris, propose de faire usage d’une hausse temporaire de la TVA pour stimuler l’économie.

17/12/2025 - 16:30
PAR Henri Bomont
TVA. Photo by Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP
TVA. Photo by Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP

Le portrait n’est pas des plus flatteurs. L’Hexagone a passé depuis 1978 pas moins de vingt-trois années à faire de la consolidation fiscale, de quoi engendrer une "certaine fatigue de l’austérité fiscale", à en croire Eric ...

