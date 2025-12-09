Macro-économie / Taux / Bpifrance / Entrepreneuriat / Nicolas Dufourcq
Macro-économie / Taux
Bpifrance / Entrepreneuriat / Nicolas Dufourcq
L’entrepreneuriat gagne les Français / Plus d’un tiers d’entre eux s’est lancé ou envisage de le faire
Une année de plus où l’intérêt des Français pour l’entrepreneuriat progresse. Publié par Bpifrance tous les deux ans, le volet national de l’Indice Entrepreneurial Français témoigne de cet attrait renforcé avec désormais 34 % de ceux âgés de plus de 18 ans qui s’inscrivent dans la chaîne entrepreneuriale. La crise sanitaire et la croissance timorée dans l’Hexagone n’y sont pas pour rien dans ce changement.
09/12/2025 - 18:18
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Les dispositifs de Bpifrance font rimer impact et constance / Leur évaluation met aussi en lumière des effets de levier et d'entraînement de taille
04/12/2025 - 09:00
05/11/2025 - 14:00
Le rebond entrepreneurial, une question structurelle aux réponses multiples / Travailler sur les difficultés à accéder au prêt bancaire en cas de nouveau projet en fait partie
27/10/2025 - 18:15
Bpifrance ne baisse pas la voilure lors du début d’année / La banque s’est montrée particulièrement active lors des six premiers mois
29/09/2025 - 11:00
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Marie-Claire Dur, directrice du marketing et du soutien commercial à la direction du Conseil de Bpifrance
09/09/2025 - 09:00
Stéphanie Schaer nommée au conseil d’administration de Bpifrance / La directrice interministérielle du numérique y siégera parmi les représentants de l'État
22/08/2025 - 16:00
Ces conditions complexes, mais sine qua non, de la souveraineté européenne / François Villeroy de Galhau et Enrico Letta ont pris date aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence
05/07/2025 - 08:30
Nicolas Dufourcq : "Nous ne pourrons pas indéfiniment arriver aux mêmes constats de défaites stratégiques, sur des batailles que nous n’avons pas livrées à temps" / Diagnostic d'une industrie française prise en tenailles
14/05/2025 - 08:30