Le programme indicatif de financement de l’État pour l’année à venir a été dévoilé ce mardi par l’Agence France Trésor. Cette dernière explique que pour l’heure il est prévu des émissions à moyen et long terme nettes des rachats à hauteur de 310 milliards d’euros contre 300 milliards d’euros cette année. Un montant qui pourra être révisé en fonction de la loi de finances pour 2026.