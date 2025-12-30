Macro-économie / Taux / AFT / Antoine Deruennes / France
Macro-économie / Taux
AFT / Antoine Deruennes / France
L’Agence France Trésor ne chômera pas en 2026 / La France va emprunter un montant record de 310 milliards d’euros
Le programme indicatif de financement de l’État pour l’année à venir a été dévoilé ce mardi par l’Agence France Trésor. Cette dernière explique que pour l’heure il est prévu des émissions à moyen et long terme nettes des rachats à hauteur de 310 milliards d’euros contre 300 milliards d’euros cette année. Un montant qui pourra être révisé en fonction de la loi de finances pour 2026.
30/12/2025 - 16:30
