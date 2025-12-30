WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Thales / Imperva

Entreprises / Actions
Thales / Imperva

Thales au cœur d’un cycle stratégique durable / Deuxième plus forte hausse du CAC 40 en 2025

Derrière sa forte progression boursière en 2025, Thales affiche surtout une montée en puissance industrielle maîtrisée. Le groupe tire parti du réarmement européen, de la profondeur de son carnet de commandes et de son exposition aux grands programmes de défense et d’aéronautique, tout en préparant la suite dans l’espace.

30/12/2025 - 16:00
PAR François Berthon
Le réarmement européen soutient la visibilité industrielle de Thales (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP)
Le réarmement européen soutient la visibilité industrielle de Thales (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP)

Derrière Société Générale, la deuxième plus forte hausse du CAC 40 en 2025 est signée ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Politique économique
L’Etat actionnaire profite du vent de la souveraineté en Bourse / Et des dividendes qui vont avec
27/10/2025 - 15:00
Entreprises / Actions
Alerte : Airbus, Leonardo et Thales s’unissent pour créer ensemble un acteur spatial européen
23/10/2025 - 07:13
Entreprises / Actions
La BEI choisit Thales pour son premier prêt en matière d’innovation / Et l'un des montants les plus importants jamais accordés à une grande entreprise
18/09/2025 - 12:00
Feuilleton de l'été
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Cyprien Canivenc, directeur stratégie - développement international chez Thales
15/07/2025 - 09:00
Entreprises / Actions
Thales veut faire de la France le cœur de la navigation résiliente de nouvelle génération / Un investissement à 55 millions d’euros
13/06/2025 - 09:00
Entreprises / Actions
Un carnet de commandes au plus haut historique pour Thales / L’intégration de Cobham Aerospace Communications et d’Imperva, priorité stratégique de 2024
05/03/2024 - 10:30
Entreprises / Actions
Thales change de dimension dans la cybersécurité avec Imperva / Acquisition transformante à 3,6 milliards de dollars
25/07/2023 - 17:10
 