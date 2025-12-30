Macro-économie / Taux / bitcoin
Les investisseurs institutionnels ne boudent plus les cryptos / La réglementation y est pour beaucoup
L’époque où les investisseurs particuliers étaient les faiseurs de roi sur la scène des cryptoactifs semble désormais lointaine ; pourtant jusqu’à récemment ils tenaient la dragée haute aux investisseurs institutionnels. Plusieurs experts rattachés à la Banque de France sont revenus récemment sur l’évolution rapide des encours détenus par ces investisseurs suite aux évolutions réglementaires de l’autre côté de l’Atlantique.
30/12/2025 - 11:00
