Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : le projet de loi spéciale définitivement adopté par le Parlement
Après un vote en sa faveur cet après-midi à l’Assemblée nationale, le projet de loi spéciale, qui vise à assurer la continuité de la vie nationale et l'exécution des services publics en 2026 du fait de l’absence d’une loi de finances, vient d’être adopté dans les mêmes termes par le Sénat.
Une fois la loi spéciale promulguée, le gouvernement prendra des décrets ouvrant les services votés, soit les crédits indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement.
23/12/2025 - 20:49
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Industrie et territoires : le malentendu français / Pourquoi les conflits locaux ne sont pas forcément synonymes de rejet de l’industrie
23/12/2025 - 17:00
Finances publiques : une loi spéciale sur l’ensemble de 2026 ne serait pas une bonne nouvelle pour leur redressement / Un tendanciel difficile à infléchir sans budget
23/12/2025 - 16:00
23/12/2025 - 15:00
23/12/2025 - 09:00
Commerce mondial : la barre des 35 000 milliards dépassée ? / L’électronique et l’agrolimentaire en stars
22/12/2025 - 17:00