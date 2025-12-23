Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Finances publiques : une loi spéciale sur l’ensemble de 2026 ne serait pas une bonne nouvelle pour leur redressement / Un tendanciel difficile à infléchir sans budget
Alors que la France va une nouvelle fois vivre sous le régime de la loi spéciale du fait de l’absence d’accord sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le gouvernement prévient que si ce service minimum devait s’éterniser il ne serait pas pour autant synonyme de résorption du déficit public.
23/12/2025 - 16:00
Si elle veut un tant soit peu assainir ses comptes publics en 2026, la France ne pourra faire l’économie ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
23/12/2025 - 15:00
23/12/2025 - 09:00
Commerce mondial : la barre des 35 000 milliards dépassée ? / L’électronique et l’agrolimentaire en stars
22/12/2025 - 17:00
Le rôle d’actif refuge de l’or est plus que jamais conforté / L’Asie et les Banques centrales n’y sont pas étrangères
22/12/2025 - 16:00
22/12/2025 - 14:00