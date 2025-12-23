WAN
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Finances publiques : une loi spéciale sur l’ensemble de 2026 ne serait pas une bonne nouvelle pour leur redressement / Un tendanciel difficile à infléchir sans budget

Alors que la France va une nouvelle fois vivre sous le régime de la loi spéciale du fait de l’absence d’accord sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le gouvernement prévient que si ce service minimum devait s’éterniser il ne serait pas pour autant synonyme de résorption du déficit public.

23/12/2025 - 16:00
PAR Yoann Defrance
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics - Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Si elle veut un tant soit peu assainir ses comptes publics en 2026, la France ne pourra faire l’économie ...

