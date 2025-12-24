Macro-économie / Taux
France : moins d’allocations, plus vite en emploi / La dégressivité de l’assurance chômage aurait bien un impact
Une étude de la Dares montre que la dégressivité des allocations chômage, appliquée depuis fin 2021 aux demandeurs d’emploi les mieux rémunérés, réduit significativement la durée d’indemnisation et de non-emploi. En anticipant la baisse de leurs droits, les allocataires concernés reprennent un emploi plus tôt, sans dégradation de la qualité des postes retrouvés, tout en générant des économies substantielles pour l’assurance chômage.
24/12/2025 - 16:00
