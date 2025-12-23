L’inquiétude gagne les dirigeants de PME et d’ETI. Alors que l’État s’apprête à reconduire une loi spéciale faute de budget pour 2026, la confiance des chefs d’entreprise s’effondre à son plus bas niveau depuis le début de l’année. Incertitudes politiques et menaces d’impôts supplémentaires alimentent un climat de profonde inquiétude dans le tissu entrepreneurial français.