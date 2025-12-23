Politique économique
Politique économique
PME et ETI au bord de la défiance / Les incertitudes fiscales et politiques plombent les perspectives économiques des dirigeants
L’inquiétude gagne les dirigeants de PME et d’ETI. Alors que l’État s’apprête à reconduire une loi spéciale faute de budget pour 2026, la confiance des chefs d’entreprise s’effondre à son plus bas niveau depuis le début de l’année. Incertitudes politiques et menaces d’impôts supplémentaires alimentent un climat de profonde inquiétude dans le tissu entrepreneurial français.
23/12/2025 - 11:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La CPME dévoile son plan pour relancer l’industrie / L’éternelle question de la simplification administrative
19/11/2025 - 11:00
Les marges de la grande distribution dans le viseur de la sénatrice Antoinette Guhl / Une commission d’enquête sénatoriale en préparation
29/10/2025 - 09:00
27/10/2025 - 15:00
Deux députés veulent venir à la rescousse des revenus d’EDF… et de la facture d’électricité des entreprises / Le futur VNU présenterait déjà des failles
09/10/2025 - 16:00
Bercy reconduit ses directeurs de cabinets / Emmanuel Monnet et Paul Bérard à la manoeuvre en attendant le prochain gouvernement
09/10/2025 - 09:00