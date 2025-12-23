Macro-économie / Taux
Le secteur énergétique, insolent moteur d’emplois / Les pénuries guettent
Selon le rapport World Energy Employment 2025 de l’AIE, l’emploi mondial dans l’énergie a atteint 76 millions de personnes en 2024, en hausse de 2,2% sur un an. Tirée par l’électricité, le solaire et l’électrification des usages, cette croissance dépasse largement celle de l’économie mondiale. Mais derrière ces chiffres record se cache un risque majeur : la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, qui pourrait ralentir les investissements, renchérir les coûts et fragiliser la sécurité énergétique.
23/12/2025 - 15:00
