Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Accords commerciaux : quand la rareté brouille les pistes / Pourquoi leur efficacité est particulièrement difficile à quantifier

Un problème de rareté rendant pour le moins ardue l’appréciation des effets des accords commerciaux. Un chiffrage réalisé par un économiste du CEPII constate que ce sont près de 40 % qui n’auraient pas produit d’effet statistiquement significatif. La difficulté à isoler les effets liés à chaque accord semble persister avec le temps.

26/12/2025 - 15:00
PAR Henri Bomont
Accord commercial signé lors du premier mandat de Donald Trump. Photo by Kaname Yoneyama / The Yomiuri Shimbun via AFP
Accord commercial signé lors du premier mandat de Donald Trump. Photo by Kaname Yoneyama / The Yomiuri Shimbun via AFP

Des modèles bien démunis. Les rapprochements entre pays pour faciliter le commerce, les progrès associés ont ...

