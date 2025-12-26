Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Accords commerciaux : quand la rareté brouille les pistes / Pourquoi leur efficacité est particulièrement difficile à quantifier
Un problème de rareté rendant pour le moins ardue l’appréciation des effets des accords commerciaux. Un chiffrage réalisé par un économiste du CEPII constate que ce sont près de 40 % qui n’auraient pas produit d’effet statistiquement significatif. La difficulté à isoler les effets liés à chaque accord semble persister avec le temps.
26/12/2025 - 15:00
Des modèles bien démunis. Les rapprochements entre pays pour faciliter le commerce, les progrès associés ont ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
26/12/2025 - 17:00
26/12/2025 - 10:00
26/12/2025 - 09:00
Union européenne : en route vers les 800 milliards d’euros de dette publique / Bruxelles sera très actif sur les marchés au premier semestre 2026
24/12/2025 - 17:00
France : moins d’allocations, plus vite en emploi / La dégressivité de l’assurance chômage aurait bien un impact
24/12/2025 - 16:00