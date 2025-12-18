WAN
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Alerte : la Banque centrale européenne laisse ses taux d'intérêt inchangés

A l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort a choisi de ne pas modifier les taux d'intérêt directeurs.

 

Ainsi, les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal continuent de s'établir respectivement à 2%, 2,15% et 2,4%.

18/12/2025 - 14:16
PAR Yoann Defrance
