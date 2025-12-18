Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : la Banque centrale européenne laisse ses taux d'intérêt inchangés
A l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort a choisi de ne pas modifier les taux d'intérêt directeurs.
Ainsi, les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal continuent de s'établir respectivement à 2%, 2,15% et 2,4%.
18/12/2025 - 14:16
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
18/12/2025 - 14:00
France : de l'essoufflement à la reprise / Les ménages attendus au tournant au premier semestre 2026
17/12/2025 - 17:00
17/12/2025 - 16:30
Le charbon va rendre les armes peu à peu / Les autres sources d’énergies vont grignoter progressivement sa part de marché
17/12/2025 - 11:00
17/12/2025 - 09:00