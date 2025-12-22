WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Sur les marchés / investissement / Bourse / AMF

Sur les marchés
investissement / Bourse / AMF

Les Français investissent de plus en plus… sans conseiller / L’IA devient la première source d’aide devant les réseaux sociaux

L’intelligence artificielle s’invite désormais au cœur des choix d’investissement des Français. De plus en plus nombreux à investir sans conseiller, les épargnants s’appuient sur l’IA pour comprendre - et parfois trancher seuls - leurs placements, au moment même où l’appétit pour la Bourse atteint des niveaux records. Du jamais vu pour l’Autorité des marchés financiers, confrontée à la montée en puissance d’outils aussi séduisants que risqués.

22/12/2025 - 10:00
PAR Alexandra Milleret
Intelligence artificielle (Photo by Henrique Campos / Hans Lucas via AFP)
Intelligence artificielle (Photo by Henrique Campos / Hans Lucas via AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Régulation / Concurrence
Alerte : Marie-Anne Barbat-Layani élue au management board de l’ESMA
10/12/2025 - 15:47
Régulation / Concurrence
Marielle Cohen-Branche tire sa révérence de l’AMF / Rémi Bouchez nommé nouveau médiateur
01/12/2025 - 16:00
Sur les marchés
Marie-Anne Barbat-Layani défend une architecture européenne de régulation plus efficace / Pourquoi l’ESMA doit voir ses prérogatives renforcées
01/12/2025 - 12:00
Sanctions AMF
Alerte : scandale H2O : le Collège de l’AMF requiert contre Caceis une amende de 3,5 millions d’euros
21/11/2025 - 11:59
Sur les marchés
Interparfums laisse les marchés sur leur faim / Un triptyque défavorable l'empêche d’établir des prévisions d’activité pour 2026
19/11/2025 - 17:06
Entreprises / Actions
Pas d’OPR en vue pour Interparfums / La simplification de sa structure actionnariale s'en passera
07/11/2025 - 16:00
Sur les marchés
Allées et venues tarifaires de Donald Trump : pourquoi l’effroi ne prend plus sur les marchés / La liste est longue
08/08/2025 - 15:00
Sur les marchés
Les femmes toujours en retrait en Bourse / Une fracture genrée préoccupante pour l’AMF
09/07/2025 - 15:00
 