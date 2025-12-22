L’intelligence artificielle s’invite désormais au cœur des choix d’investissement des Français. De plus en plus nombreux à investir sans conseiller, les épargnants s’appuient sur l’IA pour comprendre - et parfois trancher seuls - leurs placements, au moment même où l’appétit pour la Bourse atteint des niveaux records. Du jamais vu pour l’Autorité des marchés financiers, confrontée à la montée en puissance d’outils aussi séduisants que risqués.