Les Français investissent de plus en plus… sans conseiller / L’IA devient la première source d’aide devant les réseaux sociaux
L’intelligence artificielle s’invite désormais au cœur des choix d’investissement des Français. De plus en plus nombreux à investir sans conseiller, les épargnants s’appuient sur l’IA pour comprendre - et parfois trancher seuls - leurs placements, au moment même où l’appétit pour la Bourse atteint des niveaux records. Du jamais vu pour l’Autorité des marchés financiers, confrontée à la montée en puissance d’outils aussi séduisants que risqués.
22/12/2025 - 10:00
