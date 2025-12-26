Macro-économie / Taux / acier
Macro-économie / Taux
acier
Reprise en douceur pour l’acier / Le fort niveau de protectionnisme prédominera en 2026
Un marché mondial de l’acier qui ne devrait pas connaître de rebond significatif l’an prochain. Un constat qui cache des évolutions bien distinctes d’une géographie à l’autre avec, chez Fitch Ratings on table notamment sur le fait que le rebond de l’appétit pour l’acier en dehors de la Chine compensera la baisse de la consommation attendue dans l’Empire du milieu.
26/12/2025 - 10:00
Pas de changement spectaculaire à ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
