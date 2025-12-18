WAN
IA; stratégie; scénarios

Macro-économie / Taux / Forum économique mondial / Davos / Intelligence artificielle

Macro-économie / Taux
Forum économique mondial / Davos / Intelligence artificielle

Quand l’intelligence artificielle s’invite dans les stratégies commerciales / Le Forum économique mondial dévoile les résultats de sa dernière enquête

Les directeurs de la stratégie sont pour le moins formels. Ils confient au Forum économique mondial (WEF) que lors des cinq prochaines années ils plébiscitent - à hauteur de 72 % - la place essentielle de la commercialisation de l’IA et des technologies émergentes dans l’élaboration des stratégies commerciales. La fragmentation géoéconomique n’est pas en reste - mentionnée par 52 % des répondants - et est au cœur de quatre scénarios proposés par le WEF à un horizon 2030.

18/12/2025 - 18:00
PAR Henri Bomont
Les alliances géopolitiques sont loin d'être anodines pour la croissance et la sécurité des chaînes d'approvisionnements. Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Les alliances géopolitiques sont loin d'être anodines pour la croissance et la sécurité des chaînes d'approvisionnements. Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
