Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

exclusif Union européenne : en route vers les 800 milliards d’euros de dette publique / Bruxelles sera très actif sur les marchés au premier semestre 2026

EXCLUSIF.

La Commission européenne prévoit d’émettre jusqu’à 90 milliards d’euros de dette ente janvier et juin 2026. Ces fonds permettront de soutenir les programmes de relance, la défense et l’aide à l’Ukraine.

24/12/2025 - 17:00
PAR Yoann Defrance
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne - FREDERICK FLORIN / AFP
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne - FREDERICK FLORIN / AFP

La Commission européenne fera encore sensiblement appel aux marchés obligataires en 2026. Bruxelles a annoncé son intention d’émettre jusqu’à 90 milliards d’euros d’obligations de l’Union européenne (UE) au cours du premier semestre 2026, portant le montant total des obligations de l’UE ...

