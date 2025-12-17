Après un net ralentissement en fin d’année 2025, l’économie française amorcerait une reprise graduelle début 2026. Selon l’Insee, la croissance accélérerait légèrement au premier semestre, portée par un redémarrage prudent de la demande privée et un investissement plus dynamique, malgré un climat de confiance toujours fragile chez les ménages et des vents contraires persistants sur le commerce extérieur.