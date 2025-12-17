Macro-économie / Taux / Airbus / croissance / France / Manufacturier
Macro-économie / Taux
Airbus / croissance / France / Manufacturier
France : de l'essoufflement à la reprise / Les ménages attendus au tournant au premier semestre 2026
Après un net ralentissement en fin d’année 2025, l’économie française amorcerait une reprise graduelle début 2026. Selon l’Insee, la croissance accélérerait légèrement au premier semestre, portée par un redémarrage prudent de la demande privée et un investissement plus dynamique, malgré un climat de confiance toujours fragile chez les ménages et des vents contraires persistants sur le commerce extérieur.
17/12/2025 - 17:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Des Jeux de Paris moins coûteux qu’attendus / Les effets sociaux et environnementaux diminuent le coût net pour les finances publiques
16/12/2025 - 17:00
08/12/2025 - 17:00
03/12/2025 - 15:00
Airbus déjoue une crise majeure / Une vulnérabilité résolue, mais un autre point de vigilance apparaît
01/12/2025 - 15:00
L’IA et la data ont résolument de quoi être des vecteurs stratégiques pour les industriels français / Bernard Fontana, Patrick Pouyanné et Guillaume Faury en livrent quelques exemples
26/11/2025 - 17:00
Le couple franco-allemand continue à espérer relancer l’Europe / La journée franco-allemande de l'Économie a réuni les acteurs des deux pays
26/11/2025 - 11:00
Nationalisation d’ArcelorMittal France : la commission des Finances se range derrière la proposition de LFI / Un débat qui n'en est qu'à son début, mais qui pourrait manquer sa cible
20/11/2025 - 15:00
Comment les droits de douane américains ont bouleversé la stratégie export des PME / Cap sur l’Europe et sur le nearshoring
19/11/2025 - 16:00