Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
L'année 2026 vue par... Mathilde Lemoine / Cheffe économiste du groupe Edmond de Rothschild
EXCLUSIF.
Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d’entreprise, investisseurs et économistes.
24/12/2025 - 14:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Union européenne : en route vers les 800 milliards d’euros de dette publique / Bruxelles sera très actif sur les marchés au premier semestre 2026
24/12/2025 - 17:00
France : moins d’allocations, plus vite en emploi / La dégressivité de l’assurance chômage aurait bien un impact
24/12/2025 - 16:00
23/12/2025 - 20:49
Industrie et territoires : le malentendu français / Pourquoi les conflits locaux ne sont pas forcément synonymes de rejet de l’industrie
23/12/2025 - 17:00
Finances publiques : une loi spéciale sur l’ensemble de 2026 ne serait pas une bonne nouvelle pour leur redressement / Un tendanciel difficile à infléchir sans budget
23/12/2025 - 16:00