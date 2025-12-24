WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

exclusif L'année 2026 vue par... Mathilde Lemoine / Cheffe économiste du groupe Edmond de Rothschild

EXCLUSIF.

Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?

 

Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d’entreprise, investisseurs et économistes.

24/12/2025 - 14:00
PAR Yoann Defrance
Mathilde Lemoine - DR
Mathilde Lemoine - DR
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
Union européenne : en route vers les 800 milliards d’euros de dette publique / Bruxelles sera très actif sur les marchés au premier semestre 2026
24/12/2025 - 17:00
Macro-économie / Taux
France : moins d’allocations, plus vite en emploi / La dégressivité de l’assurance chômage aurait bien un impact
24/12/2025 - 16:00
Macro-économie / Taux
Alerte : le projet de loi spéciale définitivement adopté par le Parlement
23/12/2025 - 20:49
Macro-économie / Taux
Industrie et territoires : le malentendu français / Pourquoi les conflits locaux ne sont pas forcément synonymes de rejet de l’industrie
23/12/2025 - 17:00
Macro-économie / Taux
Finances publiques : une loi spéciale sur l’ensemble de 2026 ne serait pas une bonne nouvelle pour leur redressement / Un tendanciel difficile à infléchir sans budget
23/12/2025 - 16:00
 