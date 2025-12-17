Une fin de décennie qui marquerait également la fin de l’appétit pour le charbon sur la planète, le rapport annuel dédié de l’Agence internationale de l’énergie considère en effet que cette énergie fossile devrait voir sa demande revenir à son niveau de demande de 2023 à l’horizon 2030. Les changements structurels du secteur de l’électricité sont majoritairement à l’œuvre, ce dernier étant aujourd’hui le débouché des deux tiers du charbon sur le globe.