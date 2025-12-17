Macro-économie / Taux / charbon
Macro-économie / Taux
charbon
Le charbon va rendre les armes peu à peu / Les autres sources d’énergies vont grignoter progressivement sa part de marché
Une fin de décennie qui marquerait également la fin de l’appétit pour le charbon sur la planète, le rapport annuel dédié de l’Agence internationale de l’énergie considère en effet que cette énergie fossile devrait voir sa demande revenir à son niveau de demande de 2023 à l’horizon 2030. Les changements structurels du secteur de l’électricité sont majoritairement à l’œuvre, ce dernier étant aujourd’hui le débouché des deux tiers du charbon sur le globe.
17/12/2025 - 11:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Le charbon n’arrive pas à bouleverser son destin / Son déclin pointe le bout de son nez à compter de 2026
12/08/2025 - 11:00
13/01/2025 - 10:00
18/04/2024 - 16:15
TotalEnergies se renforce en Malaisie / Un investissement utile à la production d’électricité en Asie
01/02/2024 - 10:00
Label ISR ou investissement dans les hydrocarbures, les fonds vont devoir choisir / Une année de transition pour éviter la délabellisation
07/11/2023 - 17:00