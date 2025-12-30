Macro-économie / Taux
La Cour des comptes s’en prend à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise / Elle pointe un dispositif coûteux, instable et sans boussole stratégique
Dans un rapport, les Sages de la rue Cambon évoquent des failles dans le dispositif d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (Acre), une exonération de cotisations sociales qui a coûté 408 millions d’euros à l’État en 2024. Pilotage éclaté, absence d’évaluation, effets incertains : l’institution appelle à trancher, allant jusqu’à envisager sa suppression.
30/12/2025 - 10:00
Invisible pour ses bénéficiaires, floue dans ses ...
