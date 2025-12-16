Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
L’année 2026 vue par… Nicolas Ragache / Chef économiste de l'Afep
EXCLUSIF.
Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d’entreprise, investisseurs et économistes.
16/12/2025 - 14:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Les finances publiques peuvent attendre davantage de la durée du travail / Les salariés à temps complet en France travaillent nettement moins que la moyenne européenne
15/12/2025 - 18:00
PLF & PLFSS 2026 : la pomme est en train de tomber loin de l’arbre / Les textes votés jusqu’ici obèrent le redressement des finances publiques
15/12/2025 - 17:00
15/12/2025 - 09:00
12/12/2025 - 14:00
12/12/2025 - 11:19