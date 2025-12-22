Portés par l’Asie de l’Est, l’Afrique et le dynamisme du Sud-Sud, les échanges mondiaux de marchandises et services devraient croître de 7 % en 2025, malgré une fragmentation géopolitique qui continue de remodeler les échanges.

CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Un seuil symbolique bientôt franchi. Selon la dernière mise à jour de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), le commerce mondial est en passe de dépasser pour la première fois les 35 000 milliards de ...