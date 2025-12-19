Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
L’année 2026 vue par… Monica Defend / Directrice, Amundi Investment Institute
EXCLUSIF.
Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d’entreprise, investisseurs et économistes.
19/12/2025 - 09:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La Banque de France prévoit plus de croissance d’ici à 2027 / Surprises conjoncturelles, commerce extérieur et finances publiques au cœur des prévisions
19/12/2025 - 15:00
Quand l’intelligence artificielle s’invite dans les stratégies commerciales / Le Forum économique mondial dévoile les résultats de sa dernière enquête
18/12/2025 - 18:00
BCE : on ne change pas une équipe qui gagne / Les projections d’inflation à horizon 2028 plaident pour le statu quo
18/12/2025 - 17:00
18/12/2025 - 17:00
18/12/2025 - 14:16