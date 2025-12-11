Dirigeants, gouvernance
Orange s’offre les services de Guillaume Poupard / L'ancien dirigeant de l'ANSSI recruté pour muscler sa stratégie de souveraineté et de confiance
Actuellement directeur général adjoint de Docaposte, l’ex-patron de l’ANSSI rejoindra l’opérateur télécoms en février prochain au poste de "Chief Trust Officer". Rattaché à Christel Heydemann, il aura la charge de permettre au groupe d’accélérer le développement de ses offres innovantes en cybersécurité, cloud et intelligence artificielle de confiance, en étroite collaboration avec Orange Business et Orange Cyberdéfense.
11/12/2025 - 15:45
