Actuellement directeur général adjoint de Docaposte, l’ex-patron de l’ANSSI rejoindra l’opérateur télécoms en février prochain au poste de "Chief Trust Officer". Rattaché à Christel Heydemann, il aura la charge de permettre au groupe d’accélérer le développement de ses offres innovantes en cybersécurité, cloud et intelligence artificielle de confiance, en étroite collaboration avec Orange Business et Orange Cyberdéfense.