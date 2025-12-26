Un or bleu qui serait bien précieux pour la production économique, les travaux de trois économistes – appartenant à la Banque des règlements internationaux, à la Banque centrale du Chili et à la Banque mondiale – tendent à démontrer que plus l’eau est rare dans un pays donné et plus il en souffre. Que ce soit en termes de croissance de la production ou bien de celle des investissements fixes et c’est loin d’être la seule difficulté induite.