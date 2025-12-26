WAN
Macro-économie / Taux / eau

Macro-économie / Taux
eau

Quand l’eau se mêle de la croissance / Sa raréfaction diminuerait la croissance du PIB réel

Un or bleu qui serait bien précieux pour la production économique, les travaux de trois économistes – appartenant à la Banque des règlements internationaux, à la Banque centrale du Chili et à la Banque mondiale – tendent à démontrer que plus l’eau est rare dans un pays donné et plus il en souffre. Que ce soit en termes de croissance de la production ou bien de celle des investissements fixes et c’est loin d’être la seule difficulté induite.

26/12/2025 - 17:00
PAR Henri Bomont
Le manque d'eau a des conséquences pour l'économie. Photo by Fatih Capkin / ANADOLU / Anadolu via AFP
