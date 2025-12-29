WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Le tourisme mondial trace son sillon / Il dépasse son niveau pré-pandémique

Malgré un contexte mondial encore instable, le tourisme international poursuit sa remontée et dépasse désormais légèrement ses niveaux d’avant la pandémie. La forte demande, portée par l’Afrique et l’Europe, confirme la solidité d’un secteur qui continue de croître en dépit des tensions géopolitiques et de la hausse des prix.

29/12/2025 - 11:00
PAR Yoann Defrance
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle - Stéphane Mouchmouche / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle - Stéphane Mouchmouche / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le tourisme mondial poursuit son petit bonhomme de chemin. ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
Les Français ne regretteront pas 2025 / Plus de la moitié d’entre eux table sur une récession l’année prochaine
29/12/2025 - 17:00
Macro-économie / Taux
L'année 2026 vue par... Isabelle Job-Bazille / Directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A.
29/12/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
Quand l’eau se mêle de la croissance / Sa raréfaction diminuerait la croissance du PIB réel
26/12/2025 - 17:00
Macro-économie / Taux
Accords commerciaux : quand la rareté brouille les pistes / Pourquoi leur efficacité est particulièrement difficile à quantifier
26/12/2025 - 15:00
Macro-économie / Taux
Reprise en douceur pour l’acier / Le fort niveau de protectionnisme prédominera en 2026
26/12/2025 - 10:00
 