Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Le tourisme mondial trace son sillon / Il dépasse son niveau pré-pandémique
Malgré un contexte mondial encore instable, le tourisme international poursuit sa remontée et dépasse désormais légèrement ses niveaux d’avant la pandémie. La forte demande, portée par l’Afrique et l’Europe, confirme la solidité d’un secteur qui continue de croître en dépit des tensions géopolitiques et de la hausse des prix.
29/12/2025 - 11:00
Le tourisme mondial poursuit son petit bonhomme de chemin. ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Les Français ne regretteront pas 2025 / Plus de la moitié d’entre eux table sur une récession l’année prochaine
29/12/2025 - 17:00
L'année 2026 vue par... Isabelle Job-Bazille / Directrice des études économiques de Crédit Agricole S.A.
29/12/2025 - 14:00
26/12/2025 - 17:00
Accords commerciaux : quand la rareté brouille les pistes / Pourquoi leur efficacité est particulièrement difficile à quantifier
26/12/2025 - 15:00
26/12/2025 - 10:00