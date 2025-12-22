Macro-économie / Taux / Jean-François Robin / Natixis / 2026
L'année 2026 vue par... Jean-François Robin / Responsable mondial de la Recherche de Natixis CIB
EXCLUSIF.
Quelle forme affichera l’économie française en 2026 ? Le manque de confiance envers les institutions politiques se traduira-t-il par un nouveau recul de l’investissement des entreprises dans notre pays ? L’Europe trouvera-t-elle les moyens de donner un coup d’arrêt à la déferlante manufacturière chinoise ? Quelles conséquences aurait une possible mise sous tutelle de la Fed par Donald Trump ? L’adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises se transformera-t-elle enfin en levier de croissance ?
Autant de questions que vous vous posez et auxquelles WanSquare tente de répondre chaque jour grâce aux éclairages de chefs d'entreprise, investisseurs et économistes.
22/12/2025 - 14:00
