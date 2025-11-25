Evenements / Sénat / industrie / Klinger / Jadot
Le Sénat reconstitue (enfin) son groupe d’études Industrie / La réindustrialisation de la France ne peut pourtant plus attendre
La sénatrice Union centriste, élue en septembre 2023 à la chambre haute, Anne-Sophie Romagny va présider le nouveau groupe d’études Industrie du Sénat. Objectif : examiner les fondamentaux de la compétitivité française, qu’il s’agisse de l’adéquation des formations aux besoins industriels des territoires, des capacités d’innovation ou encore des prix du carbone et de l’électricité. Et si une série d’auditions est prévue, les chefs d’entreprise qui seront invités à s’exprimer retrouveront des parlementaires qu’ils connaissent déjà bien, à l’instar de Fabien Gay, rapporteur de la Commission d’enquête sur les aides aux entreprises.
25/11/2025 - 09:00
