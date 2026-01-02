WAN
Entreprises / Actions / Michelin

Entreprises / Actions
Michelin

Michelin consolide sa stratégie de diversification / Les matériaux composites montent en puissance

Derrière l’annonce des acquisitions de Cooley Group et de Tex Tech Industries, Michelin assume un peu plus la structuration de sa diversification dans les matériaux avancés. Une stratégie de long terme, qui gagne en lisibilité alors que le cœur de métier du pneumatique traverse une phase de visibilité plus réduite.

02/01/2026 - 15:00
PAR François Berthon
Florent Menegaux, PDG de Michelin (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Florent Menegaux, PDG de Michelin (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Numéro un mondial du pneumatique, Michelin est logiquement associé à son métier historique. L’annonce, dès les premiers jours de 2026, ...

