Entreprises / Actions / pernod ricard france / Pernod Ricard

Entreprises / Actions
pernod ricard france / Pernod Ricard

Pernod Ricard à l’épreuve du cycle des spiritueux premium / La reprise se jouera au second semestre

Plus forte baisse du CAC 40 en 2025, Pernod Ricard ne paie pas une faute d’exécution, mais la fin d’un cycle exceptionnel pour les spiritueux premium. Un retournement de régime qui fragilise les relais de croissance historiques du numéro deux mondial du secteur, dans l’attente d’une amélioration au second semestre.

31/12/2025 - 10:00
PAR François Berthon
Le portefeuille de marques du groupe reste un atout clé dans un cycle plus heurté (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Le portefeuille de marques du groupe reste un atout clé dans un cycle plus heurté (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Les choses ne se sont pas arrangées pour Pernod Ricard en Bourse en 2025. Après une année 2024 déjà marquée par une lourde correction, ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
