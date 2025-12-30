WAN
Start-up / Private Equity / Private equity

Start-up / Private Equity
Private equity

Le basculement silencieux du capitalisme européen / L’ascension durable du non-coté

En 2026, l’Europe comptera plus de deux fois plus d’entreprises détenues par des fonds que de sociétés cotées. Ce constat, issu du dernier rapport de PitchBook sur la zone EMEA, illustre un basculement structurel du capitalisme européen vers le private equity, désormais au cœur des recompositions industrielles.

30/12/2025 - 15:00
PAR François Berthon
Les transactions de gré à gré s’imposent comme mode dominant (Photo by Ale Ventura / AltoPress / PhotoAlto via AFP)
Les transactions de gré à gré s’imposent comme mode dominant (Photo by Ale Ventura / AltoPress / PhotoAlto via AFP)

Longtemps perçu comme un sas avant l’introduction en Bourse, le private equity s’impose désormais comme un point d’arrivée. C’est l’un des enseignements structurants du ...

