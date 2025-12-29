WAN
Fonds d'investissements / GBL

Fonds d'investissements
GBL

GBL acte la sortie de Sienna Gestion et du private credit / Un arbitrage cohérent avec la feuille de route

En cédant ses participations dans Sienna Gestion et Sienna Private Credit à Malakoff Humanis, GBL franchit un nouveau jalon dans son plan de désinvestissements. Une opération cohérente avec la feuille de route arrêtée fin 2024, qui traduit une discipline assumée dans l’allocation du capital et un recentrage vers les investissements privés directs.

29/12/2025 - 16:09
PAR François Berthon
Ian Gallienne, le président de GBL, et Johannes Huth, le directeur général
Ian Gallienne, le président de GBL, et Johannes Huth, le directeur général

Un peu moins de trois mois auront suffi pour conclure. Ouvertes début octobre, les négociations autour de la cession ...

