Fonds d'investissements / GBL
Fonds d'investissements
GBL
GBL acte la sortie de Sienna Gestion et du private credit / Un arbitrage cohérent avec la feuille de route
En cédant ses participations dans Sienna Gestion et Sienna Private Credit à Malakoff Humanis, GBL franchit un nouveau jalon dans son plan de désinvestissements. Une opération cohérente avec la feuille de route arrêtée fin 2024, qui traduit une discipline assumée dans l’allocation du capital et un recentrage vers les investissements privés directs.
29/12/2025 - 16:09
Un peu moins de trois mois auront suffi pour conclure. Ouvertes début octobre, les négociations autour de la cession ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Johannes Huth officiellement aux commandes de GBL / Le recentrage sur l’investissement privé doit s’intensifier
05/05/2025 - 18:20
GBL choisit Johannes Huth pour porter sa stratégie de croissance / Ian Gallienne accède à la présidence après avoir dirigé l’entreprise pendant plus d'une décennie
14/03/2025 - 18:20
12/09/2022 - 11:00
20/04/2022 - 14:12