Assemblées générales : ce que recommandent Glass Lewis et ISS pour 2026 / La mixité et les politiques de rémunération sous surveillance
Pour la dernière fois avant un changement de pratique important en 2027, les agences de conseil en vote, Glass Lewis et ISS, ont publié leurs recommandations pour la prochaine saison des assemblées générales. Et parmi les principaux changements pour 2026, l’on retrouve la mixité au sein des conseils et l’encadrement de la rémunération des dirigeants.
29/12/2025 - 10:00
Comme chaque fin d’année, les deux grandes agences de conseil en vote, Glass Lewis et Institutional Shareholder ...
