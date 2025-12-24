Entreprises / Actions
Entreprises / Actions
Avec Dynavax, Sanofi veut renforcer sa présence dans le domaine de la vaccination pour adultes / Mais la FDA contrarie ses projets
Le laboratoire français vient d’annoncer le rachat de la biotech américaine Dynavax pour 2,2 milliards de dollars, une opération destinée à muscler son portefeuille de vaccins pour adultes. Une annonce qui intervient toutefois dans un contexte contrasté, marqué à la fois par un récent accord politique sur les prix des médicaments outre-Atlantique et par le refus de la FDA d’autoriser le tolebrutinib, l’un de ses candidats les plus attendus.
24/12/2025 - 10:09
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
24/12/2025 - 09:00
23/12/2025 - 14:00
22/12/2025 - 10:45
22/12/2025 - 09:00
Coty s’accorde avec KKR pour céder sa participation restante dans Wella / Un paiement initial de 750 millions de dollars qui profitera à son désendettement
19/12/2025 - 17:00