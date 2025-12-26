WAN
Droit des sociétés

Droit des sociétés

Mayer Brown Paris accélère son développement / Des talents confirmés au rang d’associés

À compter du 1er janvier, le bureau parisien du cabinet international Mayer Brown accueille quatre nouveaux associés, illustrant sa croissance et son dynamisme. Isabela Lacreta (International Arbitration), Marion Minard (Banking & Finance), Louis Nayberg (Tax) et Marine Ollive (Corporate & Securities) viennent ainsi consolider des équipes déjà renforcées par l’intégration récente du cabinet Ayache.

26/12/2025 - 16:00
PAR Alexandra Milleret
Isabela Lacreta, Marion Minard, Louis Nayberg et Marine Ollive (Mayer Brown)
Isabela Lacreta, Marion Minard, Louis Nayberg et Marine Ollive (Mayer Brown)

A compter de ce 1er janvier, le bureau parisien de Mayer Brown comptera quatre nouveaux associés. Isabela Lacreta, de l’équipe ...

