À compter du 1er janvier, le bureau parisien du cabinet international Mayer Brown accueille quatre nouveaux associés, illustrant sa croissance et son dynamisme. Isabela Lacreta (International Arbitration), Marion Minard (Banking & Finance), Louis Nayberg (Tax) et Marine Ollive (Corporate & Securities) viennent ainsi consolider des équipes déjà renforcées par l’intégration récente du cabinet Ayache.