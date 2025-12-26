Droit des sociétés
Mayer Brown Paris accélère son développement / Des talents confirmés au rang d’associés
À compter du 1er janvier, le bureau parisien du cabinet international Mayer Brown accueille quatre nouveaux associés, illustrant sa croissance et son dynamisme. Isabela Lacreta (International Arbitration), Marion Minard (Banking & Finance), Louis Nayberg (Tax) et Marine Ollive (Corporate & Securities) viennent ainsi consolider des équipes déjà renforcées par l’intégration récente du cabinet Ayache.
