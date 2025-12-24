Droit des sociétés
Droit des sociétés
Aurélie Chazottes rejoint le cercle des associés chez King & Spalding / Une cooptation qui souligne l’importance grandissante du droit pénal des affaires dans les cabinets d’avocats d’affaires
Avocate d’affaires, Aurélie Chazottes, spécialiste des dossiers sensibles mêlant enjeux pénaux, réglementaires et réputationnels, est cooptée associée chez King & Spalding à Paris.
24/12/2025 - 15:00
Belle promotion en cette fin d’année pour Aurélie Chazottes, avocate en Special Matters and Government Investigations, qui vient d’être cooptée associée au sein du cabinet d’avocats d’affaires King & Spalding.
Cette Franco-Espagnole, âgée de 39 ans, a rejoint le cabinet il y a cinq où elle ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
