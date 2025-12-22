Dirigeants, gouvernance
Dirigeants, gouvernance
Changement de cap au sommet de Coty / JAB se sépare de Sue Nabi et de Peter Harf
Fragilisé en Bourse et engagé dans une refonte de son portefeuille, Coty tourne une page stratégique. Sue Nabi et Peter Harf quittent le groupe. Son actionnaire, JAB, a décidé de confier les rênes de l’entreprise à Markus Strobel, pilier de Procter & Gamble. Il officiera ainsi, à compter du 1er janvier, comme président-directeur général par interim.
22/12/2025 - 11:30
Ce n’est pas vraiment une surprise. Coty a annoncé ce lundi matin ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
JCDecaux remanie l’organisation de ses activités commerciales, marketing et développement en France / Et débauche chez CMA Média pour piloter une nouvelle direction
18/12/2025 - 16:00
18/12/2025 - 07:30
Alerte : le groupe familial Peugeot reconduit Robert Peugeot au conseil d’administration de Stellantis
17/12/2025 - 08:41
Bureau Veritas : Geoffroy Roux de Bézieux prend de nouvelles fonctions au sein de son board / Il y siégeait déjà en qualité d'administrateur indépendant
16/12/2025 - 15:00
15/12/2025 - 15:00