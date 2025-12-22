WAN
Changement de cap au sommet de Coty / JAB se sépare de Sue Nabi et de Peter Harf

Fragilisé en Bourse et engagé dans une refonte de son portefeuille, Coty tourne une page stratégique. Sue Nabi et Peter Harf quittent le groupe. Son actionnaire, JAB, a décidé de confier les rênes de l’entreprise à Markus Strobel, pilier de Procter & Gamble. Il officiera ainsi, à compter du 1er janvier, comme président-directeur général par interim.

22/12/2025 - 11:30
PAR Alexandra Milleret
Markus Strobel (Procter & Gamble)
Markus Strobel (Procter & Gamble)

Ce n’est pas vraiment une surprise. Coty a annoncé ce lundi matin ...

