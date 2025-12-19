Entreprises / Actions / Coty / KKR / wella
Entreprises / Actions
Coty / KKR / wella
Coty s’accorde avec KKR pour céder sa participation restante dans Wella / Un paiement initial de 750 millions de dollars qui profitera à son désendettement
Le groupe de parfumerie et de cosmétiques, coté à Paris et New York, a annoncé céder le solde de 25,8 % de parts qu’il détenait encore dans cette activité de soins capillaires au géant américain de l’investissement. Une vente marquant l’épilogue d’un programme lancé en 2020, visant à simplifier le portefeuille et les opérations du groupe et à valoriser Wella grâce à un partenariat stratégique avec KKR. Le produit net de cette opération permettra à Coty de réduire sa dette et représente, selon les termes de l’accord, un paiement initial : le groupe pourra tirer parti, dans une certaine mesure, d’une cession ultérieure ou d’une introduction en Bourse de l'entreprise.
19/12/2025 - 17:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Coty veut augmenter la force de frappe de ses activités de parfumerie / Et engage une revue stratégique de celles de beauté grand public
30/09/2025 - 14:00
Coty face à une situation américaine délicate et un marché de la beauté sous pression / Son titre décroche en Bourse
21/08/2025 - 16:45
De nouveaux moyens partenariaux pour financer les modèles industriels novateurs / Un desserrement, même léger, des contraintes réglementaires bancaires pourrait aussi être utile
05/07/2025 - 20:00
Coty en ordre de marche pour reprendre rapidement de l’élan / Le groupe se montre prudent pour le reste de l'exercice
07/05/2025 - 16:30
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Amina Lamloum, directrice Private Equity, région EMEA chez KKR
23/08/2024 - 09:00
07/05/2024 - 16:30
18/01/2024 - 18:20
Coty fait mouche grâce à ses parfums de luxe / L'horizon est dégagé pour le reste de l'exercice, les prévisions sont relevées
08/11/2023 - 09:00