Cotations : Euronext capitalise sur la reprise / Une première place boursière toujours indétrônable
Le marché des introductions en Bourse reprend des couleurs. Porté par une fin d’année particulièrement dynamique, Euronext enchaîne les nouvelles cotations et les retours en Bourse, signe tangible d’un réveil du marché des IPO après plusieurs exercices atones. Entre des retours de sociétés déçues par une cotation outre-Atlantique, de grandes opérations emblématiques et un pipeline jugé prometteur pour les mois à venir, l’opérateur paneuropéen s’impose plus que jamais comme la première place boursière européenne.
22/12/2025 - 10:45
